كوريا الجنوبية تسجل 9435 إصابة بـ

2022/06/15 | 23:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 9435

إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات

خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض

والوقاية - في بيان أوردته وكالة يونهاب

للأنباء - أن العدد

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