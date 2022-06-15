2022/06/15 | 23:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخبا السعودية وأوزبكستان إلى

المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا

للمنتخبات الأولمبية /تحت 23 عاما/ لكرة

القدم بفوز الأول على نظيره الأسترالي

2-0 والثاني على نظيره الياباني بنفس

النتيجة اليوم في ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهل السعودية وأوزبكستان لنهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهل السعودية وأوزبكستان لنهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).