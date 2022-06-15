ارتفاع درجات الحرارة الى 50 درجة في العراق الجمعة المقبلة - عاجل

2022/06/15 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، الأربعاء، تسجيل موجة قصيرة لارتفاع درجات الحرار تستمر الى الاثنين المقبل.

وقال عطية في منشور على فيسبوك اطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "درجات حرارة ستكون ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الايام المقبلة ".

وأضاف ان "وموجة حارة قصيرة تؤثر علئ البلاد من الجمعة الى الاثنين ، فيما ستحدث موجة اخرى نهاية الشهر الحالي ".

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