2022/06/15 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلبَ مُنتخبنا للناشئين في أولى مبارياتهِ الوديّة على فريقِ شَباب أنطاليا بثلاثةِ أهدافٍ من دون ردٍّ ضمن مفرداتِ مُعسكره التدريبيّ الجاري حالياً في مدينةِ أنطاليا تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا التي ستقامُ في مدينةِ العقبة بالأردن في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.وقدّمَ منتخبنا أداءً مميزاً في الشوطِ الأول، حيث سيطّرَ على […]

ظهرت المقالة منتخب الناشئين يتغلب على شباب أنطاليا ودياً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يتغلب على شباب أنطاليا ودياً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يتغلب على شباب أنطاليا ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).