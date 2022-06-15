العمل تؤكد سعي الحكومة لتأمين مستلزمات الدمج المجتمعي لذوي الاعاقة

2022/06/15 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سعي الحكومة لتأمين مستلزمات الدمج المجتمعي لذوي الاعاقة.وذكر بيان لوزارة العمل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، شارك في اجتماع دولي أقيم في نيويورك لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب على هامش اعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يوم الاربعاء الموافق 15ـ6ـ2022 لبحث سبل التمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة خلال الاوبئة والازمات".واضاف، ان "الوزير والقى كلمة خلال الاجتماع الذي حمل عنوان (الاعاقة في الاوبئة والازمات: تطويع التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي) بحضور رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة احمد هادي، اشار فيها الى سعي الحكومة العراقية الى تأمين مستلزمات الدمج المجتمعي لذوي الاعاقة والحياة الكريمة وايجاد فرص عمل لائق لهم بشكل يتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم".وقال عبد الستار، بحسب البيان، ان "العراق يسعى جاهداً لتذليل العقبات عن طريق توظيف التكنولوجيا وتوفير المواقع الالكترونية بما يسهم في تسهيل وصول المعاقين الى الخدمات والاجابة على الاستفسارات خاصة في زمن الاوبئة والازمات"، مبينا ان "هذه المساعي جاءت من خلال تأسيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق قانون رقم (38) لسنة 2013 بعد مصادقة العراق على اتفاقية الاشخاص من ذوي الاعاقة عام 2012".وفي ختام كلمته اكد عبد الستار استمرار العراق في خطواته الهادفه الى ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الاحتياجات الخاصة بما يكفله الدستور والاتفاقيات الدولية وبنود قانون الهيئة المذكور آنفاً.

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