إصابة أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين لبايدن بكوفيد-19

2022/06/15 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، يوم الأربعاء، أن أنتوني فاوتشي مدير المعهد وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أصيب بكوفيد-19.

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