2022/06/15 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان تدين اليونيسف مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في سنجار وتدعو جميع الأطراف إلى حماية الأطفال من العنف صادر عن مادس اوين، القائم باعمال ممثلة اليونيسف في العراق بغداد، 15 حزيران 2022 – “صُدمت اليونيسف بمقتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في أعقاب هجوم في منطقة سنجار بمحافظة نينوى.“تدين اليونيسف جميع […]

ظهرت المقالة “اليونيسف” تصدر بيانا حول مقتل طفل في سنجار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“اليونيسف” تصدر بيانا حول مقتل طفل في سنجار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“اليونيسف” تصدر بيانا حول مقتل طفل في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).