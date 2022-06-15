الدفاع النيابية تعلق على القصف التركي وتوجه رسالة الى الحكومة: أين انتم؟

2022/06/15 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجهت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، رسالة عاجلة الى الحكومة العراقية، بخصوص القصف التركي على قضاء سنجار.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ(بغداد اليوم) ان "الحكومة العراقية مطالبة بشكل سريع اتخاذ موقف حازم وشجاع جراء استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خصوصاً ان قصف اليوم على سنجار تسبب بسقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال".

وبين وتوت ان "صمت الحكومة العراقية على هذا القصف دون موقف شجاع وحازم، يؤكد عدم وجود حكومة قوية، فاين الحكومة من هكذا عمليات تجاوز على سيادة العراق وقتل العراقيين، فلا يوجد أي مبرر لهذا التجاوز الخطير والكبير".

هذا وافاد مصدر امني اليوم الأربعاء، بقيام طائرات مسيرة "تركية" بقصف مقار في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وأبلغ المصدر بان القصف نفذ بأربع ضربات على الأقل، واستهدف مقرا لاسايش إيزيدي خانة- الذي تقول انقرة إنه تابع لحزب العمال-، بالإضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني، مما تسبب بتضرر عدد من المنازل القريبة من المقار.

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