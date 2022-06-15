ازمة وقود في بغداد (فيديو)

2022/06/15 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهر مقطع فيديو، اليوم الاربعاء، وصول ازمة البنزين الى العاصمة بغداد.

وظهر في المقطع مواطن قال انه وقف بالطابور ساعة كاملة لان محطات الوقود اقفلت ابوابها الا المحطة التي يروم التعبئة منها.

التفاصيل في هذا الفيديو:

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