2022/06/15 | 23:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه من الدفاع يخص متابعة شؤون (جرحى) الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/15 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من الدفاع يخص متابعة شؤون (جرحى) الجيش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من الدفاع يخص متابعة شؤون (جرحى) الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).