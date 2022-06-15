“اليونسيف” تصدر بيانا حول مقتل طفل في سنجار

2022/06/15 | 23:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، اليوم الأربعاء، مقتل طفل بقصف تركي في سنجار، فيما دعت جميع الأطراف إلى حماية الأطفال من العنف.

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