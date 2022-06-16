شاهد بالفيديو.. #العراق أمام عدة سيناريوهات.. استقالة الصدريين تضع العملية السياسية أمام منعطف جديد وغامض

2022/06/16 | 00:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FYStrnOn1bA

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