سلافوي جِيجك ومرجعياته الثلاث - نايف سلوم

2022/06/16 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم كتب ماركس في مقدمة كتابه 18 برومير لويس بونابرت: يقول هيغل في مكان ما أن جميع الشخصيات والاحداث العظيمة في تاريخ العالم تظهر، إذا جاز القول، مرتين، وقد نسي أن يضيف: المرة الأولى كمأساة، والثانية كمسخرة (هزل: Farce) .



ولججك كتاب بعنوان: "بداية كمأساة وأخرى كمهزلة" وهذا ينطبق على الفلسفة.



مع هيغل مأساة ومع جيجك كوميديا.



والأمر ينطبق على البورجوازية؛ فصعودها التاريخي مأساة وانحطاطها العالمي وظهورها ف ......





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