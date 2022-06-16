سلافوي جِيجك ومرجعياته الثلاث - نايف سلوم

#نايف_سلوم كتب ماركس في مقدمة كتابه 18 برومير لويس بونابرت: يقول هيغل في مكان ما أن جميع الشخصيات والاحداث العظيمة في تاريخ العالم تظهر، إذا جاز القول، مرتين، وقد نسي أن يضيف: المرة الأولى كمأساة، والثانية كمسخرة (هزل: Farce) .
ولججك كتاب بعنوان: "بداية كمأساة وأخرى كمهزلة" وهذا ينطبق على الفلسفة.
مع هيغل مأساة ومع جيجك كوميديا.
والأمر ينطبق على البورجوازية؛ فصعودها التاريخي مأساة وانحطاطها العالمي وظهورها ف ......
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