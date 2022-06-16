الصدر يعلن الانسحاب من العملية السياسية وعدم الاشتراك في الانتخابات المقبلة مع الفاسدين

2022/06/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان : النجف أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وتابع بالقول “حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور“.و أكد ايضا أنه لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية.وقال الصدر في كلمة له خلال اجتماعه بنواب الكتلة الصدرية في الحنانة بالنجف ، “في المرحلة القادمة […]

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