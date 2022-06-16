مسلحون يطلقون النار على احد المحلات في الشعلة

2022/06/16 | 00:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن منطقة الشعلة الصابيات شارع ١٠٠ قيام اشخاص معروفين باطلاق النار على محل (كرفان) المعد لبيع وشراء الدور السكنية والعائد لشخص كاسب يسكن الشعلة ورمي جسم غريب غير منفلق بدون مصابين فقط اضرار بالكرفان تم توجيه الخبير وضابط تحقيق مركز الشعلة لاجراء اللازم .

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