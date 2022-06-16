متفوقاً على كريستيانو رونالدو.. الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم

2022/06/16 | 00:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح قائد منتخب الكويت بدر المطوع عميد لاعبي العالم على مر التاريخ، كأكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية، إذ ظهر بـ 196 مباراة.

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