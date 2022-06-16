2022/06/16 | 00:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن عدة شخصيات على مستوى العالم العربي..



منظمة المرأة العربية تكرم آلا طالباني بدرع التميز الذهبي كرمت منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية السيدة آلا طالباني بدرع التميز الذهبي

ضمن مجموعة من الشخصيات السياسية و الاجتماعية في العالم العربي، تقديرا لجهودها التي بذلتها في قطاع المسؤولية الاجتماعية.



وقد سلّم وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان الدرع للسيدة طالباني؛ خلال الملتقى الإقليمي السادس للمرأة العربية

والذي افتتح أعماله اليوم الأربعاء في مدينة دبي بدولة الإمارات.



وقالت السيدة طالباني إنها فخورة بهذا التكريم

الذي يمثل تثمينا لجهود المرأة العراقية؛ التي تحاول جاهدة أخذ دورها في المجتمع لتحقيق المساواة والعدالة في كافة مجالات الحياة، رغم كل التحديات والعوائق التي تواجهها.

وحضر حفل الافتتاح شخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية من مختلف الدول العربية، شاركت في الملتقى الذي يعمل على دعم المرأة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإرساء مفاهيم المسؤولية الاجتماعية.

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