أغرب تصميمات فساتين الزفاف في العالم “صور”

2022/06/16 | 01:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحلم الكثيرات من الفتيات بيوم زفافهن، لذلك يحرصن على أن يكن في أفضل إطلالاتهن بهذه الليلة، ولكن بعضهن يفضلن إثارة الجدل والانتباه بارتداء فستان بتصميم مختلف، وفي إطار هذا السياق، نستعرض في هذا التقرير، أغرب فساتين الزفاف ارتدتها عروس في العالم، وفقاً لما ذكره موقع “mobispirit” كما يلي: فستان زفاف البالون: صمم هذا الفستان تحت عنوان” […]

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