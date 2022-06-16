2022/06/16 | 01:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jdWfpw-2aMU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ تحديات الواقع التعليمي والتربوي في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ تحديات الواقع التعليمي والتربوي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).