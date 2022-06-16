زيلينسكي لبايدن: الدعم الأمريكي غير مسبوق سيقرب أوكرانيا من هزيمة روسيا

2022/06/16 | 01:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، على "دعمه المستمر والثابت"، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تقديم مليار دولار كمساعدات أمنية وإنسانية لأوكرانيا.

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