2022/06/16 | 01:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9pq9FNmJFcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنا أدعو الشعب العراقي يقول كلمته... نحن أمام تحد "القائد ماينسحب") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنا أدعو الشعب العراقي يقول كلمته... نحن أمام تحد "القائد ماينسحب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).