2022/06/16 | 01:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OUS1rwYHnpQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير خالد : نعم سيد مقتدى الصدر القرار قرارك ... لكنك لست ملكك، أنت ملك الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير خالد : نعم سيد مقتدى الصدر القرار قرارك ... لكنك لست ملكك، أنت ملك الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).