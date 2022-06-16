نافالني يؤكد أنه نقل إلى سجن روسي آخر أشد صرامة

2022/06/16 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه نقل من سجنه إلى سجن آخر يبعد عن العاصمة حوالى 250 كلم ومعروف بتعرّض نزلاء فيه لسوء معاملة.

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