الأسهم الأمريكية تقفز بعد رفع أسعار الفائدة في أكبر زيادة منذ 1994

2022/06/16 | 02:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت الأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في أمريكا) أسعار الفائدة بمقدار 0.75%.

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