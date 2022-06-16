الكرملين: المحاولات الأمريكية لخنق روسيا بالعقوبات باءت بالفشل

2022/06/16 | 03:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المحاولات الأمريكية لخنق روسيا بالعقوبات باءت بالفشل، مشيرا إلى أن هذا معترف به بالفعل من قبل خبراء دوليين وبينهم خبراء أمريكيين.وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "يمكننا الآن الاستماع إلى الخبراء الدوليين الغربيين والأمريكيين منهم، الذين يقولون الآن أن العقوبات التي تهدف لخنق روسيا باءت بالفشل".

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