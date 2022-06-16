إطلاق اسم جمال خاشقجي رسميا على شارع السفارة السعودية في واشنطن

2022/06/16 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلق رسميا اسم الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا، على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة السعودية في واشنطن، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من زيارة مثيرة للجدل يعتزم الرئيس، جو بايدن، القيام بها إلى الرياض.

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