2022/06/16 | 03:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تستلم 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/16 | 03:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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