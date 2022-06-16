2022/06/16 | 03:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، يوم الأربعاء، المرحلة الحالية من الحرب في أوكرانيا بأنها "معركة استنزاف شديدة للغاية، تشبه الحرب العالمية الأولى تقريبا"، مشيرا إلى أن تقدم القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا "بطيئا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأركان الأمريكي: الوضع في أوكرانيا يشبه الحرب العالمية الأولى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الأركان الأمريكي: الوضع في أوكرانيا يشبه الحرب العالمية الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).