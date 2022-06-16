التحالف الدولي يعلن اعتقال

2022/06/16 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، الخميس، اعتقال "قيادي بارز" في داعش خلال عملية أمنية في سوريا.

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