2022/06/16 | 04:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، يوم الأربعاء، اعتقال قيادي بارز في التنظيم بسوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن اعتقال قيادي بارز في التنظيم بسوريا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن اعتقال قيادي بارز في التنظيم بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).