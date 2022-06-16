في ان مفهوم : الترييف مفهوماً عنصرياً/ الجزء الثالث - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/06/16 | 05:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في ان مفهوم : الترييف مفهوماً عنصرياً الجزء الثالث 1 -اساس الركود الاقتصادي والفكري الشامل في العراق ، كامن في عدم شعور المسؤولين بالحاجة الى حل تحديات التخلف الكثيرة المتربصة بالمجتمع والدولة ، والاعتماد كلياً على الاستيراد : لما يوفره من فرص كثيرة للفساد .



ومع ان مجلس الإعمار الذي تأسس في الخمسينيات : خطط وانجز الكثير من مشاريع البنية التحتية ، الا انها ظلت مشروعات دولة قادرة على ان ......





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