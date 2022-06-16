2022/06/16 | 05:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الأربعاء، إن أجندة رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليو/ تموز ستشمل العديد من القضايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يدافع عن اللقاء المتوقع بين بايدن ومحمد بن سلمان.. ويوضح لـ CNN الأسباب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يدافع عن اللقاء المتوقع بين بايدن ومحمد بن سلمان.. ويوضح لـ CNN الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).