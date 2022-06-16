2022/06/16 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، الخميس، إضراباً عن العمل في القطاع العام ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس، قيس سعيّد، وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العام التونسي للشغل يشدد الضغط على سعيد بإضراب عام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العام التونسي للشغل يشدد الضغط على سعيد بإضراب عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).