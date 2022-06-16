"صفعة قوية".. خديجة جنكيز بصورة من أمام السفارة السعودية بأمريكا بعد تسمية الشارع باسم خاشقجي

2022/06/16 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، صورة من أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

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