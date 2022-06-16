اجتماع الخميس.. ماسك قد يرسل تطمينات لموظفي تويتر

2022/06/16 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يؤكد إيلون ماسك رغبته في امتلاك شركة تويتر عندما يتحدث إلى موظفي شركة التواصل الاجتماعي، الخميس، وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال.

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