مشهد قبلة بين امرأتين.. العفو الدولية تثير تفاعلا لانتقاد دول منها السعودية والإمارات

2022/06/16 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بيان لمنظمة العفو الدولية "امنستي" تنتقد فيه دولا منها السعودية والإمارات بسبب "منع" فيلم بسبب مشهد قبلة بين امرأتين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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