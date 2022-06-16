مصر و عصور إضمحلالها (13 ) - محمد حسين يونس

2022/06/16 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الجزء السادس من المقال الثالث .((.دينا و دينهم ...هزيمة الإنكشارية..



و بونابرتة في مصر ))إسلامنا كمصريين ( قبل الهجمة الوهابية الحديثة ) دين هاديء آمن متسامح مع الأديان الأخرى وقور لا فضل لعربي فيه علي أعجمي الا بالتقوى ...الناس سواسية كأسنان المشط ..



يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص ..يتمتعون بتعاطف وتساند صوفي فيما بينهم.أسس العقيدة عند المصرى إطاعة اللة و رسولة و أولي الأمر..



ولا إكرا ......





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