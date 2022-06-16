فليك: معيب ما يحدث بين بايرن ميونخ وليفاندوفسكي

2022/06/16 | 07:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابع- واعأعرب المدير الفني للمنتخب الألماني، هانز فليك ،عن استيائه من الموقف الحالي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه بايرن ميونخ، وتصريحاته الأخيرة حول رغبته في الرحيل عن البافاري.وتولى فليك تدريب ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ في الفترة بين 2019 و2021.وقال فليك: "أعتقد أنه من المعيب الوصول لهذا الوضع بين بايرن ميونخ وليفاندوفسكي".وأضاف فليك: "لقد قضيت وقتا رائعاً وناجحاً مع ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وعاش هو أفضل لحظاته معي خلال هذه الفترة، وحققنا السداسية، فهو لاعب محترف ومن الطراز العالمي".يُذكر أن ليفاندوفسكي بدأ إجازته الصيفية، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ورفض الحديث عن مستقبله، إذ صرح قائلا: "لا يمكنني قول أي شيء جديد الآن، ولكن في انتظار الأحداث".وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.المصدر / كورة

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