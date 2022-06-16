سلاحف ينقذها بطل غير متوقع..

2022/06/16 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه فصل الربيع الذي يعتبر موسم بناء السلاحف لأعشاشها، لكن عددها يتضاءل بسبب فقدان الموائل، وتعرّض السلاحف لحوادث أثناء عبور الطرق والصيد غير المشروع.لهذا السبب تستخدم حديقة حيوانات روجر ويليامز شريكًا جديدًا لمساعدة السلاحف: الكلب "نيوت" وعمره سنة، دُرّب على العثور على أنواع السلاحف المعرّضة للخطر في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

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