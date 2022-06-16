اليوم .. النفط يواجه الصناعة لحساب الجولة الـ36

2022/06/16 | 08:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع يتطلع فريق النفط إلى مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه الصناعة اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة الـ36 من دوري الكرة الممتاز.ويقدم النفط أفضل المستويات الكروية بالموسم الحالي تحت قيادة مدربه باسم قاسم، إذ يحتل المركز السادس في لائحة ترتيب الدوري برصيد (57 نقطة).من جانبه يسعى الصناعة إلى العودة للمسار الصحيح بعد سلسلة مــن النتائج السلبية، إذ غاب الفوز عن الفريق في المباريات التسع الأخيرة، وبالتالي فانه يأمل أن تكون مواجهة اليوم الفرصة المناسبة لتحقيق الانتصار الثامن له هذا الموسم، بما يسهم في تعزيز رصيده وابتعاده عن المراتب المهددة بالنزول إلى الدرجة الأدنى.ويتواجد الصناعة بالمركز السادس عشر وله (36 نقطة).وفي سياق متصل تســتكمل غداً مباريات الجولة الـ36 ،بإقامة 5 لقــاءات، أبرزها مواجهة الجوية ونفط الوسط، فيما يرفع الطلبة شعار الفوز أمام الكرخ، بغية التمسك بالمركز الثانــي، إلا أن طموحاته ستصطدم بقدرات الكناري صاحب العروض الجيدة مؤخراً.ويلعب غداً أيضاً أمانة بغداد والنجف، ويحل زاخو ضيفاً على نادي القاسم، في حين سيكون ملعب التاجي مسرحاً للقاء الكهرباء ونظيره نوروز.

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