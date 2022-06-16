تقرير: استنشاق الهواء الملوث أخطر من السجائر والكحول

2022/06/16 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير حديث صدر عن معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاغو استنشاق الهواء الملوث أخطر من تدخين السجائر أو شرب الكحول أو الصراع والإرهاب، مشيرا إلى أن تلوث الهواء يقلل متوسط العمر المتوقع العالمي بأكثر من عامين.

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