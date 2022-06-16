"مدى حاجة بايدن للسعودية ومثال محمد بن سلمان".. تفاعل على مقال بصحيفة أمريكية

2022/06/16 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقالا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت فيه إلى الزيارة المجدولة للرئيس الأمريكي، جو بايدن للمملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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