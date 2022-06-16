تاريخ روسيا – 09 التتار يغزون روسيا - محمد زكريا توفيق

2022/06/16 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل الحادي عشر مجيء التتار.



من هم التتار؟ كتب رجل صيني، منذ ستمائة سنة ما يلي: "التاتسي، أو الداس، مشغولون دوما بقطعانهم.



يتجولون بلا توقف، من مراعي إلى مراعي، ومن نهر إلى نهر.



إنهم لا يعرفون طبيعة المدن والأسوار.



لا يعرفون الكتابة والكتب.



يتم إبرام معاهداتهم شفهيا.



منذ الطفولة، متعودون على ركوب الخيل، لإطلاق سهامهم على الطيور والجرذان.



وبالتالي، يكتسبون الشجاعة ......





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