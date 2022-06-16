كتاب -أصول القرآن- 4 - جدو جبريل

2022/06/16 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلمينالآثار المادية لتاريخ نص القرآن"آرثر جيفري" - Arthur Jeffrey – (1892 – 1959) أسترالي الجنسية، كان أستاذا للغات السامية في جامعة كولومبيا وفي مدرسة يونيون اللاهوتية في نيويورك.



اهتم مبكرا بدراسة القرآن والإسلام المبكر.



ألف دراسات تاريخية مستفيضة للمخطوطات في الشرق الأوسط.



تشمل أعماله الهامة "مواد لتاريخ نص القرآن: المخطوطات القديمة" ، التي تسرد المتغيرات البا ......





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