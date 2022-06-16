اعتقال قيادي بارز بداعش شمالي سوريا

2022/06/16 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قوات التحالف اعتقلت الخميس قائدا كبيرا في داعش خلال عملية في سوريا في 16 حزيران .واوضح البيان “وفقا للتقديرات الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا”.وأضاف أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر […]

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