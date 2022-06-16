2022/06/16 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مدعوما بنقص المعروض النفطي والذروة في الصيف، بعد أن أثار رفع سعر الفائدة الأمريكية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 119.28 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، […]

ظهرت المقالة عالميا..



اسعار النفط تتعافى من انخفاض الجلسة السابقة أولاً على ايرث نيوز.

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