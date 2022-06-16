"نقطة" تضعها علياء عواضة في مواجهة الخطاب الأبوي.. فما هي قصتها؟

2022/06/16 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحكاية بطفلة علّمتها والدتها معنى القوة والاستقلالية والعدالة، واستمرت بصحفية وناشطة نسوية تسعى لخلق حالة من التأثير المجتمعي في المفاهيم المتعلقة بحقوق النساء.

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