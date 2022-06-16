مؤيد البدري ..الكنزُ والتاريخ

2022/06/16 | 08:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

من الصعب جداً أن يُمحى التاريخ؟

والأصعب أن لا تُستذكَر فيه تلك المآثر

التي كتبها أولئك الذين كانت لهم بصمة

مختلفة وتأثّراً مميّزاً ووجوداً خلّفَ

إرثاً قيّماً لا تعادله كنـوز الـدُني

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