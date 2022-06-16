وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف

2022/06/16 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بوصول كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى أوكرانيا.وذكرت قناة “RaiNews24” الإخبارية الإيطالية أن “الزعماء الأوروبيين موجودون بالفعل على أراضي أوكرانيا”.وبحسب المصادر، وصل قادة الدول إلى العاصمة الأوكرانية صباح الخميس على متن قطار، ولم يتم […]

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