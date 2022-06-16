النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....1 - محمد الحنفي

2022/06/16 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي تقديم:كثيرة هي التساؤلات التي تطرح نفسها، حول العمل النقابي، والتعامل مع مختاف التساؤلات، التي تفرض نفسها، على واقع العمل النقابي، وما يتصرف منه، ارتأينا اختيار موضوع:(العمل النقابي في عصر عولمة الفقر).من أجل التعامل، والتفاعل، مع هكذا تساؤلات مطروحة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى كل تلك المستويات، التي تساهم في الإجابة على التس ......





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